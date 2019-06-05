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В 2020 году страной-партнером выставки «Иннопром» в Екатеринбурге станет Италия

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Страной-партнером Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в 2020 году станет Италия. Подписание соответствующего меморандума уже запланировано, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Такое заявление сделал директор деловой программы выставки Антон Атрашкин 4 июня на заседании оргкомитета «Иннопрома» под председательством первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова.



В этом году на Международной промышленной выставке ожидается порядка 50 тыс. гостей, в настоящее время подтвердили свое участие более 10 тыс. человек. Отмечается, что предстоящая в июле выставка будет рекордной по числу национальных экспозиций — их будет 14, в 2018 году было восемь. В частности, впервые с национальными стендами будут представлены Франция, Казахстан, Австрия и Тайвань.



«Это говорит о том, что правительства этих стран финансируют стенды своих компаний. В основном это компании среднего бизнеса, и они рассматривают Свердловскую область как точку входа в Россию. «Иннопром» становится окном в Россию для иностранных компаний», — подчеркнул Антон Атрашкин.



Кроме того, традиционно ожидается посещение выставки главами отраслевых министерств иностранных государств. Страна-партнер Турция уже подтвердила участие министра промышленности и технологий и министра торговли. Также среди гостей мероприятия будут профессиональные байеры из 20 стран — они приедут, чтобы познакомиться с промышленными технологиями.



В рамках культурной программы «Иннопрома» предполагается проведение фестиваля турецкого кино, художественной выставки, концерта турецких музыкантов, а также этапа мировой женской лиги по баскетболу.

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