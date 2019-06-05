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«АвтоВАЗ» отзывает около 1 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с усилителем рулевого управления

5 июнь 2019 (09:22)

УрБК, Москва, 05.06.2019. ПАО «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY из-за возможных проблем с усилителем рулевого управления, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.

На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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