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«АвтоВАЗ» отзывает около 1 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с усилителем рулевого управления
5 июнь 2019 (09:22)
УрБК, Москва, 05.06.2019. ПАО «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY из-за возможных проблем с усилителем рулевого управления, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении.
«АвтоВАЗ» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.
На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении.
«АвтоВАЗ» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.
На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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