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В Екатеринбурге в выходные закроют движение трамваев по проспекту Ленина

5 июнь 2019 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка ЕМУП «Гортранс» прекращает движение трамваев от улицы Луначарского до улицы Московской в обоих направлениях. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Трамваи не будут курсировать с 23.00 7 июня до 06.00 10 июня 2019 года в связи с проведением ремонта трамвайных путей.

В течение этого периода движение автотранспорта будет направлено в объезд — по проспекту Ленина, улицам Пушкина, Первомайской, Карла Либкнехта, Мамина-Сибиряка.

После того как на закрытом участке будет произведена замена рельсов, шпал и щебеночного основания, ремонтники уложат новое асфальтовое покрытие.

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