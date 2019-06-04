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Челябинских чиновников будут судить за строительство коттеджей на землях детского лагеря





«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильи Пруцких, Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, обвиняемых в зависимости от степени участия, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 5 статьи 3, части 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве». В результате преступных действий обвиняемых РФ в лице ГУ лесам Челябинской области причинен материальный ущерб в размере неполученных арендных платежей за пользование лесным участком в сумме более 2 млн руб. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.



Установлено, что в 2009 году бывший заместитель главы Челябинска Александр Уфимцев вместе с Ильей Пруцких при пособничестве Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова для постройки собственных загородных домов путем обмана



«В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 10 млн руб. По искам прокурора возведенные капитальные объекты признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу. В отношении четвертого соучастника — бывшего заместителя главы Челябинска, а впоследствии вице-губернатора региона Александра Уфимцева уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск», — отмечает пресс-служба. УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве бывшего директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких, бывшего начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова и бывшего директора МУК «Спартак» Андрея Григорьева. Их обвиняют в использовании земель в районе памятника природы (озера Увильды) для строительства девяти коттеджей. Данный участок был выделен ими для «детского лагеря», сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильи Пруцких, Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, обвиняемых в зависимости от степени участия, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 5 статьи 3, части 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве». В результате преступных действий обвиняемых РФ в лице ГУ лесам Челябинской области причинен материальный ущерб в размере неполученных арендных платежей за пользование лесным участком в сумме более 2 млн руб. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.Установлено, что в 2009 году бывший заместитель главы Челябинска Александр Уфимцев вместе с Ильей Пруцких при пособничестве Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова для постройки собственных загородных домов путем обмана приобрели право бессрочного и безвозмездного пользования лесным участком на берегу озера Увильды. Они и другие лица построили там девять капитальных жилых домов и оформили на них права собственности.«В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 10 млн руб. По искам прокурора возведенные капитальные объекты признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу. В отношении четвертого соучастника — бывшего заместителя главы Челябинска, а впоследствии вице-губернатора региона Александра Уфимцева уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск», — отмечает пресс-служба.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>Челябинских чиновников будут судить за строительство коттеджей на землях детского лагеря</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве бывшего директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких, бывшего начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова и бывшего директора МУК «Спартак» Андрея Григорьева. Их обвиняют в использовании земель в районе памятника природы (озера Увильды) для строительства девяти коттеджей. Данный участок был выделен ими для «детского лагеря», сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087464-chelyabinskih-chinovnikov-budut-sudit-za-stroitelstvo-kottedzhey-na-zemlyah-detskogo-lagerya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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