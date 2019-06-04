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Челябинских чиновников будут судить за строительство коттеджей на землях детского лагеря
4 июнь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве бывшего директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких, бывшего начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова и бывшего директора МУК «Спартак» Андрея Григорьева. Их обвиняют в использовании земель в районе памятника природы (озера Увильды) для строительства девяти коттеджей. Данный участок был выделен ими для «детского лагеря», сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильи Пруцких, Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, обвиняемых в зависимости от степени участия, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 5 статьи 3, части 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве». В результате преступных действий обвиняемых РФ в лице ГУ лесам Челябинской области причинен материальный ущерб в размере неполученных арендных платежей за пользование лесным участком в сумме более 2 млн руб. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Установлено, что в 2009 году бывший заместитель главы Челябинска Александр Уфимцев вместе с Ильей Пруцких при пособничестве Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова для постройки собственных загородных домов путем обмана приобрели право бессрочного и безвозмездного пользования лесным участком на берегу озера Увильды. Они и другие лица построили там девять капитальных жилых домов и оформили на них права собственности.
«В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 10 млн руб. По искам прокурора возведенные капитальные объекты признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу. В отношении четвертого соучастника — бывшего заместителя главы Челябинска, а впоследствии вице-губернатора региона Александра Уфимцева уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск», — отмечает пресс-служба.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильи Пруцких, Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, обвиняемых в зависимости от степени участия, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 5 статьи 3, части 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве». В результате преступных действий обвиняемых РФ в лице ГУ лесам Челябинской области причинен материальный ущерб в размере неполученных арендных платежей за пользование лесным участком в сумме более 2 млн руб. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Установлено, что в 2009 году бывший заместитель главы Челябинска Александр Уфимцев вместе с Ильей Пруцких при пособничестве Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова для постройки собственных загородных домов путем обмана приобрели право бессрочного и безвозмездного пользования лесным участком на берегу озера Увильды. Они и другие лица построили там девять капитальных жилых домов и оформили на них права собственности.
«В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 10 млн руб. По искам прокурора возведенные капитальные объекты признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу. В отношении четвертого соучастника — бывшего заместителя главы Челябинска, а впоследствии вице-губернатора региона Александра Уфимцева уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск», — отмечает пресс-служба.
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