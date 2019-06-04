Новости дня
В Екатеринбурге гражданина КНР оштрафовали на 150 тыс. рублей за покушение на дачу взятки
4 июнь 2019 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. В Екатеринбурге гражданина КНР признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В феврале 2019 подсудимый, находясь в помещении служебного кабинета МВД России в аэропорту Кольцово, лично передал сотруднику полиции в качестве взятки деньги в сумме 30 тыс. руб.
«Денежные средства передавались обвиняемым в целях прекращения проводимой в отношении него доследственной проверки по факту незаконного использования товарного знака и возвращения изъятого товара. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку его действия пресекли сотрудники полиции», — говорится в сообщении.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал гражданина КНР виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Денежные средства, являющиеся предметом взятки (30 тыс. руб.), обращены в доход государства.
В феврале 2019 подсудимый, находясь в помещении служебного кабинета МВД России в аэропорту Кольцово, лично передал сотруднику полиции в качестве взятки деньги в сумме 30 тыс. руб.
«Денежные средства передавались обвиняемым в целях прекращения проводимой в отношении него доследственной проверки по факту незаконного использования товарного знака и возвращения изъятого товара. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку его действия пресекли сотрудники полиции», — говорится в сообщении.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал гражданина КНР виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Денежные средства, являющиеся предметом взятки (30 тыс. руб.), обращены в доход государства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жителя Нижнего Тагила приговорили к штраф у в 100 тыс. рублей за контрабанду более 35 тыс. долл США
- В Свердловской области водителя оштрафовали на 600 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому
- В Талице предприниматель оштрафован на 600 тыс. рублей за попытку дать взятку
- За попытку дачи взятки сотруднику УГЛТУ иностранный гражданин оштрафован на 19 млн рублей
- Бывший таможенный инспектор поста «Аэропорт Кольцово» признан виновным в покушении на дачу взятки