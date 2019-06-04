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В Свердловской области почти 71 тыс. семей нуждается в улучшении жилищных условий

4 июнь 2019 (17:22)

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. На конец 2018 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 70,9 тыс. свердловских семей (включая одиночек). По сравнению с 2017 годом их число уменьшилось на 3,7 тыс. семей. Об этом сообщает Свердловскстат.

«За 2018 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 2,8 тыс. семей (на 0,6 тыс. семей меньше, чем за 2017 год). Их удельный вес в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составил 3,9% (в 2017 году — 4,5%)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в очереди на улучшение жилищных условий состоят участники боевых действий, вынужденные переселенцы, жители аварийных домов, многодетные семьи.

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