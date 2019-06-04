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Правительство РФ предложило изменить законодательство о штрафах для ИП
4 июнь 2019 (17:01)
УрБК, Москва, 04.06.2019. Правительство РФ предложило исключить из законодательства норму, которая позволяет дважды привлекать индивидуального предпринимателя (ИП) к ответственности за одно и то же нарушение при подаче сведений в Пенсионный фонд: как страхователя и как должностное лицо. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, передает ТАСС.
Согласно пояснительным материалам, инициатива была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 4 февраля 2019 года. КС постановил, что взимание административного штрафа с индивидуальных предпринимателей, не образовавших юридическое лицо, за несвоевременное или некорректное предоставление сведений в ПФР, как с должностных лиц, не соответствует конституции, если эти лица уже были привлечены к ответственности за данное правонарушение по закону об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования.
Сейчас предприниматели могут быть привлечены к ответственности как по данному закону, так и по отдельной статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В связи с этим разработчики предлагают дополнить данную статью КоАП примечанием, согласно которому штраф за непредоставление данных в ПФР, предусмотренный для должностных лиц, не может быть наложен на индивидуальных предпринимателей.
Согласно пояснительным материалам, инициатива была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 4 февраля 2019 года. КС постановил, что взимание административного штрафа с индивидуальных предпринимателей, не образовавших юридическое лицо, за несвоевременное или некорректное предоставление сведений в ПФР, как с должностных лиц, не соответствует конституции, если эти лица уже были привлечены к ответственности за данное правонарушение по закону об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования.
Сейчас предприниматели могут быть привлечены к ответственности как по данному закону, так и по отдельной статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В связи с этим разработчики предлагают дополнить данную статью КоАП примечанием, согласно которому штраф за непредоставление данных в ПФР, предусмотренный для должностных лиц, не может быть наложен на индивидуальных предпринимателей.
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