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Инвестиции ММК в экологию до 2025 года составят 38 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Вложения ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в экологию до 2025 года составят 38 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ММК со ссылкой на заявление директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григория Щурова, которое он сделал на форуме «Русская Сталь: стратегия роста».



«Приоритетным направлением является реализация мероприятий, вошедших в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология», инвестиции в которые составят более 23 млрд руб. Это позволит к 2025 году кардинально снизить уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска и обеспечить соответствие определению «Чистого города». Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии ММК», — подчеркивает пресс-служба.



В рамках данной инициативы компания в 2017-2025 годах снизит выбросы в атмосферу более чем на 26 тыс. т, а выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ I и II класса — в 10 раз, рассказал на саммите Григорий Щуров.



Также, по его словам, большим вкладом в улучшение экологии региона станет запуск в июле этого года новой высокотехнологичной агломерационной фабрики ММК № 5 с общим объемом инвестиций 30 млрд руб. Она оборудована наилучшими доступными технологиями, которые позволят снизить выбросы пыли в атмосферу на 2,1 тыс. тонн в год, диоксидов серы — на 3,5 тыс. т в год. Кроме того, на 600 т в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и почти на четверть — выбросы бензапирена.



Еще одним масштабным проектом модернизации первого передела, который значительно снизит техногенную нагрузку на окружающую среду, является проект строительства коксовой батареи № 12. Он предусматривает постепенный вывод из эксплуатации пяти старых батарей, благодаря чему валовые выбросы сократятся на 11,35 тыс. т в год, или на 95%. Ориентировочные затраты на строительство природоохранных объектов в рамках модернизации коксохима превысят 5,4 млрд руб.



Отмечается, что общие затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность с 2000 по 2018 годы превысили 58 млрд руб.



Григорий Щуров уточнил, что природоохранные проекты ММК вписаны в экологическую стратегию всей страны. В соответствии с указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мероприятия по снижению выбросов в атмосферу должны быть реализованы в двенадцати крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске. Ключевыми элементами комплексного плана, принятого в отношении Магнитогорска, стали проекты ММК, разработанные в рамках реализации стратегической инициативы компании «Чистый город».



«ММК осуществляет производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду и стремится к экологически ориентированному развитию своего производственного потенциала. Планомерное снижение и предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду является неотъемлемой частью стратегии развития ММК, которая обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие комбината», — говорится в сообщении.

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