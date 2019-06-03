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В свердловских лесах с начала пожароопасного периода было выявлено более 50 нарушений

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и специалисты лесной охраны лесничеств составили 54 протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства региона.



43 протокола составлено на уральцев, которые разжигали костры в непредназначенных для этого местах или во время действия особого противопожарного режима, выжигали траву в непосредственной близости к лесу.



Юридические лица чаще всего нарушали правила пожарной безопасности при заготовительных работах в лесу. Так, за нарушение правил пожарной безопасности при заготовке древесины на территории Билимбаевского лесничества была привлечена к ответственности торгово-промышленная фирма.



«Очистка лесосек от порубочных остатков проводится плохо, а это является благоприятной средой для возникновения лесного пожара. Штраф фирме составил 50 тыс. руб., кроме этого фирма должна устранить все выявленные нарушения», — говорится в сообщении.



К административной ответственности привлечено 39 нарушителей. Они заплатят административных штрафов на общую сумму 494 тыс. руб. Из них 28 тыс. руб. — физические лица, 153 тыс. руб. — 14 должностных лиц, 313 тыс. руб. — 6 юридических лиц. Некоторые нарушители обошлись вынесением предупреждений.

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