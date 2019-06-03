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Систему tax free могут распространить на всю территорию России
3 июнь 2019 (17:48)
УрБК, Москва, 03.06.2019. Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, пишет Финмаркет со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
«Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем, что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота», — сказал министр.
Более 100 тыс. чеков на 11 млрд руб. выдано за год работы системы tax free в России.
По его словам, за год работы системы выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд руб.
В России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Иностранные покупатели могут вернуть НДС с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. В апреле прошлого года система заработала в 130 магазинах в 12 субъектах РФ. В декабре кабмин продлил проект по tax free до конца 2019 года.
«Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем, что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота», — сказал министр.
Более 100 тыс. чеков на 11 млрд руб. выдано за год работы системы tax free в России.
По его словам, за год работы системы выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд руб.
В России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Иностранные покупатели могут вернуть НДС с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. В апреле прошлого года система заработала в 130 магазинах в 12 субъектах РФ. В декабре кабмин продлил проект по tax free до конца 2019 года.
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