Новости дня

Систему tax free могут распространить на всю территорию России

3 июнь 2019 (17:48)

УрБК, Москва, 03.06.2019. Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, пишет Финмаркет со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

«Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем, что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота», — сказал министр.

Более 100 тыс. чеков на 11 млрд руб. выдано за год работы системы tax free в России.

По его словам, за год работы системы выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд руб.

В России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Иностранные покупатели могут вернуть НДС с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. В апреле прошлого года система заработала в 130 магазинах в 12 субъектах РФ. В декабре кабмин продлил проект по tax free до конца 2019 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: