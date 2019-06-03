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Систему tax free могут распространить на всю территорию России

УрБК, Москва, 03.06.2019. Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, пишет Финмаркет со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.



«Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем, что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота», — сказал министр.



Более 100 тыс. чеков на 11 млрд руб. выдано за год работы системы tax free в России.



По его словам, за год работы системы выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд руб.



В России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Иностранные покупатели могут вернуть НДС с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. В апреле прошлого года система заработала в 130 магазинах в 12 субъектах РФ. В декабре кабмин продлил проект по tax free до конца 2019 года.

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