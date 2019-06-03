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В 2019 году задолженность свердловчан за энергоресурсы превысила 1,1 млрд рублей

С начала 2019 года в суды поступило 33 тыс. исков по взысканию задолженности за энергоресурсы с жителей Свердловской области. По 17 тыс. исполнительных листов взыскано 55,7 млн руб. Из них 37 млн руб. — с банковских карт должников, сообщает пресс-служба свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».



На сегодняшний день долг за электричество, отопление и горячую воду жителей Свердловской области превысил 1,1 млрд руб., что на 173 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:43</span><br /><strong>В 2019 году задолженность свердловчан за энергоресурсы превысила 1,1 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">С начала 2019 года в суды поступило 33 тыс. исков по взысканию задолженности за энергоресурсы с жителей Свердловской области. По 17 тыс. исполнительных листов взыскано 55,7 млн руб. Из них 37 млн руб. — с банковских карт должников, сообщает пресс-служба свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087425-v-2019-godu-zadolzhennost-sverdlovchan-za-energoresursy-prevysila-11-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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