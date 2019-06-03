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В 2019 году задолженность свердловчан за энергоресурсы превысила 1,1 млрд рублей

3 июнь 2019 (17:43)

С начала 2019 года в суды поступило 33 тыс. исков по взысканию задолженности за энергоресурсы с жителей Свердловской области. По 17 тыс. исполнительных листов взыскано 55,7 млн руб. Из них 37 млн руб. — с банковских карт должников, сообщает пресс-служба свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

На сегодняшний день долг за электричество, отопление и горячую воду жителей Свердловской области превысил 1,1 млрд руб., что на 173 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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