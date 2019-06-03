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На ЕВРАЗ НТМК завершились конкурсы профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. На ЕВРАЗ НТМК завершились конкурсы профмастерства. В соревнованиях участвовало 190 сотрудников от 18 до 45 лет. В этом году возрастной ценз конкурса был расширен, и в нем смогли принять участие не только молодые сотрудники, но и более опытные.



Как сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ», конкурсы проходили по восьми профессиям. По традиции участникам сначала предстояло ответить на теоретические тестовые вопросы, а потом показать свои знания в беседе с жюри. Затем участники должны были продемонстрировать мастерство в практике, для каждой профессии было свое задание.



«Сварщики делали стыковое и тавровое соединение пластин и труб. Машинисты кранов провозили на время колесо весом 500 кг по лабиринту, а затем устанавливали его на металлическую стойку. Разливщики стали брали пробы для химического анализа металла, подготавливали промежуточный ковш к разливке. Водители грузовых автомобилей и автобусов выполняли змейку передним и задним ходом, параллельную и заднюю парковку, маневрировали в ограниченном пространстве и проезжали колесами между четырьмя брусками. Слесари-ремонтники измеряли цилиндрические заготовки штагенциркулем, разбирали и собирали редуктор. Электромонтеры делали шкаф управления, реверсивный пускатель и схему освещения. Токари обрабатывали оси для конвертерного цеха на станках. Вальцовщики смещали привалковую арматуру и выставляли между ними размеры в клети», — говорится в сообщении.



В этом году впервые призеров определили в двух возрастных категориях: до 28 и от 29 до 45 лет. Лучшим токарем до 28 лет стал представитель цеха ремонта металлургического оборудования № 3 Александр Абдулкин. Его коллега Николай Васев победил среди работников от 29 до 45 лет. Первое место среди разливщиков стали конвертерного цеха получили 27-летний Павел Ширшов и 30-летний Алексей Немытов. Победителями среди машинистов кранов в первой категории стал сотрудник крупносортного цеха Александр Желябин, во второй — его коллега по цеху Лариса Пауль. Лучшим электромонтером стал 25-летний сотрудник крупносортного цеха Андрей Репьёв и 35-летний Евгений Полубоярский из дирекции информационных технологий.



«Лучший результат в профессии слесарь-ремонтник показали работник цеха прокатки широкополочных балок Никита Соловьев и сотрудник углеподготовительного цеха Илья Струин. Первое место среди сварщиков завоевали 26-летний сотрудник доменного цеха Александр Ложков и 31-летний Евгений Варфоломеев из цеха ремонта металлургического оборудования № 3. Лучшими среди вальцовщиков стали 25-летний сотрудник рельсобалочного цеха Алексей Костин и 29-летний Иван Вельш из крупносортного цеха. Лучшим водителем грузового автомобиля стал Максим Мусин, а автобуса — Роман Кукушкин», — сообщили На ЕВРАЗ НТМК.



Все призеры конкурса «Лучший рабочий по профессии» получат денежную премию. Победители категории до 28 лет представят комбинат на корпоративном соревновании в Новокузнецке.

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