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Уровень долговой нагрузки у самозанятых граждан вырос почти на 2%

УрБК, Москва, 03.06.2019. Уровень долговой нагрузки у самозанятых граждан за последние шесть месяцев вырос на 1,7 п.п. и составил 29,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2019 года отмечен у работников фармацевтики и медицины (32,9%), социальной сферы (32,8%), охранных предприятий (30%) и у самозанятых граждан (29,3%).



Самый низкий, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,4%), «Телекоммуникации и связь» (13,9%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,6%).



За прошедший год самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки в части кадрового состава предприятий и организаций отмечено у административно-хозяйственного персонала (-2,0 п.п.) и рабочих специальностей (-1,0 п.п.), а наименьшее — у инженерно-технического персонала (-0,7 п.п.), мидл-менеджмента (-0,7 п.п.) и топ-менеджмента (-0,6 п.п.).



«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков в целом остается на приемлемом уровне и даже снижается. При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники медицинских и фармацевтических учреждений, предприятий социальной сферы, а также сотрудники охранных фирм. Несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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