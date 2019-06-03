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Администрация Екатеринбурга объявила конкурс для перевозчиков на автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты
3 июнь 2019 (16:31)
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Администрация Екатеринбурга объявила несколько конкурсов на регулярные пассажирские перевозки на территории города по ряду автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно документу, за осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусных маршрутов № 38 «Радиотехникум — Химмаш», № 011 «Леруа Мерлен — Пехотинцев», № 039 «Кольцово — НПЦ Онкология», № 042 «ТЦ Дирижабль — Химмаш», № 12 «Южная Подстанция — ТСЦ МЕГА» из городского бюджета выделят 11,6 млн руб.
Всего в городе объявлено девять конкурсов на автобусные перевозки, один на трамвайные и один на троллейбусные. Общая стоимость контрактов составляет порядка 1 млрд 68 млн руб. Все контракты рассчитаны до 30 июня 2020 года.
Согласно документу, за осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусных маршрутов № 38 «Радиотехникум — Химмаш», № 011 «Леруа Мерлен — Пехотинцев», № 039 «Кольцово — НПЦ Онкология», № 042 «ТЦ Дирижабль — Химмаш», № 12 «Южная Подстанция — ТСЦ МЕГА» из городского бюджета выделят 11,6 млн руб.
Всего в городе объявлено девять конкурсов на автобусные перевозки, один на трамвайные и один на троллейбусные. Общая стоимость контрактов составляет порядка 1 млрд 68 млн руб. Все контракты рассчитаны до 30 июня 2020 года.
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