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Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе-апреле выросли на 10%

УрБК, Москва, 03.06.2019. С января по апрель 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 766 млрд руб. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственные исследования.



Отмечается, что больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA — 96 млрд руб. (на 11% больше, чем за 4 месяца 2018 года). Около 78 млрд руб. (больше на 9%, чем в прошлом году) жители страны отдали за автомобили марки Toyota. В тройку лидеров также вошла LADA, на ее покупку у россиян суммарно ушло 72 млрд руб. (на 15% больше, чем в январе-апреле 2018 года).



От 50 до 70 млрд руб. россияне отдали за приобретение автомобилей Hyundai, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

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