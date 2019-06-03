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В России прогнозируют замедление роста производства мясной продукции

УрБК, Москва, 03.06.2019. Низкий спрос на мясные продукты в России может замедлить рост производства этого сегмента рынка, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Совэкон».



По итогам 2019 года темпы роста производства мяса в России могут оказаться самыми низкими за последние десять лет. Причина — в насыщенности внутреннего рынка на фоне снижения реальных доходов населения. Для того чтобы поддержать спрос, производителям придется снизить цены, а это повлияет на рентабельность бизнеса. Большие надежды у компаний на экспорт в азиатские страны, который, по прогнозам, увеличится на 40%.



Сообщается, что в живом весе производство вырастет всего на 0,5%, до 15 млн т, в то время как в 2018 году рост составил 2,5%. Для сравнения: в 2015 году прирост достиг 4,3% (13,5 млн т), в 2016 году — 3,7% (14 млн т), в 2017 году — 4,4% (14,6 млн т). Потребление растет не так активно из-за падения реальных доходов населения. По подсчетам Федеральной таможенной службы, импорт мяса скота в 2018 году снизился на 36,7%, до 409,2 тыс. т, птицы — на 3,4%, до 221,7 тыс. т.



В прошлом году российские производители смогли полностью обеспечить внутренний рынок свинины. Не удалось заместить только импорт говядины. Негативную тенденцию на рынке в целом обеспечивает падение производства мяса птицы: по итогам 2019 года его выпуск снизится до 6,5 млн т против 6,7 млн т в 2018 году. Однако по прогнозам экспертов, по итогам текущего года производство мяса птицы вырастет на 1-2% за счет запуска на полную мощность площадок, которые сменили владельцев, и роста экспорта в Юго-Восточную Азию и на Аравийский полуостров.



Сейчас в России потребление мяса составляет 75 кг на человека в год, из которых на свинину приходится 25 кг, на птицу — 35 кг, на говядину — 15 кг. В предыдущие годы рентабельность производства свинины составляла 20-25%, но из-за роста производства и конкуренции она снизится до 10-12%.

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