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«Челябинскгоргаз» оштрафовали за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего
3 июнь 2019 (15:13)
УрБК, Челябинск, 03.06.2019. АО «Челябинскгоргаз» оштрафовали на 50 тыс. руб. за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры.
В 2019 году в «Челябинскгоргаз» трудоустроился гражданин, который до октября 2018 года проходил службу в Челябинской таможне.
«При этом в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции» в установленный срок бывшему работодателю государственного служащего по последнему месту его службы не направлено уведомление о его трудоустройстве», — говорится в сообщении.
По постановлению Челябинского транспортного прокурора АО «Челябинскгоргаз» привлечено к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
В 2019 году в «Челябинскгоргаз» трудоустроился гражданин, который до октября 2018 года проходил службу в Челябинской таможне.
«При этом в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции» в установленный срок бывшему работодателю государственного служащего по последнему месту его службы не направлено уведомление о его трудоустройстве», — говорится в сообщении.
По постановлению Челябинского транспортного прокурора АО «Челябинскгоргаз» привлечено к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
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