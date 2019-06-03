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Росстат определил сферы труда в РФ с наибольшим числом безработных

3 июнь 2019 (15:00)

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в I квартале 2019 года. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Далее идёт сфера «обрабатывающие производства» — 434 тыс. человек, затем «строительство» — 282 тыс. человек, «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» — 275 тыс. безработных, «транспортировка и хранение» — 216 тыс.

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