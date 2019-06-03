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Свердловская область переходит на цифровое эфирное телевещание
3 июнь 2019 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Сегодня, 3 июня, начался третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание для 36 регионов страны, включая Свердловскую область. Об этом сообщатся на официальном портале Екатеринбурга.
На частотах всех аналоговых каналов появится информационный экран о переходе региона на «цифру». Таким образом, в России будет полностью реализован уникальный проект — единое цифровое информационное пространство, обеспечивающее доступность для всего населения 20 обязательных общедоступных телевизионных и трех радиоканалов.
В число этих каналов входят «Первый канал», «Россия 1» (включая местные новости), «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ», а также радиоканалы: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России» (включая местные новости).
Для владельцев телевизоров старого образца необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2, стоимость которой составит порядка 700 руб., всеволновой или дециметровой антенны — 300 руб.
«Ряд категорий граждан смогут получить компенсацию до 90% стоимости комплекта оборудования. Частичную компенсацию смогут однократно получить малоимущие граждане и семьи, проживающие в Свердловской области», — говорится в сообщении.
На частотах всех аналоговых каналов появится информационный экран о переходе региона на «цифру». Таким образом, в России будет полностью реализован уникальный проект — единое цифровое информационное пространство, обеспечивающее доступность для всего населения 20 обязательных общедоступных телевизионных и трех радиоканалов.
В число этих каналов входят «Первый канал», «Россия 1» (включая местные новости), «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ», а также радиоканалы: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России» (включая местные новости).
Для владельцев телевизоров старого образца необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2, стоимость которой составит порядка 700 руб., всеволновой или дециметровой антенны — 300 руб.
«Ряд категорий граждан смогут получить компенсацию до 90% стоимости комплекта оборудования. Частичную компенсацию смогут однократно получить малоимущие граждане и семьи, проживающие в Свердловской области», — говорится в сообщении.
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