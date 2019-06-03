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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае снизился до 49,8 пункта

УрБК, Москва, 03.06.2019. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2019 года снизился до 49,8 пункта против 51,8 пункта в апреле. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, передает ТАСС.



«Российские обрабатывающие отрасли указали на признаки замедления в мае, поскольку индекс PMI опустился ниже критической отметки 50 баллов впервые с августа прошлого года. Сокращение было лишь частичным на фоне снижения роста объемов производства и новых заказов, а также ускорения сокращения занятости. IHS Markit в настоящее время прогнозирует более медленное расширение промышленного производства во втором квартале 2019 года, с замедлением годового роста до 1,5%», — сообщило агентство со ссылкой на экономиста IHS Markit Шиана Джонса.



Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.

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