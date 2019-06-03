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Директора компании «Тавдинский речной флот» оштрафовали за нарушение трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Директор ООО «Тавдинский речной флот» оштрафован за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



«В ходе проверки установлено, что в нарушение требований закона правила внутреннего трудового распорядка общества не содержат положений о размере очередного отпуска, порядке и сроках выплаты заработной платы», — говорится в сообщении.



Ряд пунктов противоречит нормам Трудового кодекса РФ: о порядке заключения и расторжения трудового договора, оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни, применения дисциплинарного взыскания.



Транспортная прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства и протест на правила внутреннего трудового распорядка ООО «Тавдинский речной флот».



Кроме того, в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». По результатам рассмотрения ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. руб.

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