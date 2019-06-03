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Чистая прибыль крупнейших российских банков в I квартале сократилась почти на треть

УрБК, Москва, 03.06.2019. Чистая прибыль 22 крупнейших по величине активов банков в I квартале 2019 года сократилась на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность кредитных организаций по МСФО.



Общая прибыль 22 кредитных организаций, раскрывших отчетность, сократилась на 105,6 млрд руб., до 237,8 млрд руб.



Негативные показатели начала 2019 года, по мнению экспертов, обусловлены целым рядом факторов, таких как рост стоимости привлечения средств при сохранении уровня доходности активов, переход на новые стандарты МСФО и укрепление курса рубля.

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