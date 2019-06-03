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Александр Высокинский обратился к защитникам сквера в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к горожанам, защищавшим сквер от строительства собора святой Екатерины. Обращение опубликовано на сайте администрации города.



Высокинский просит активных участников протеста сформулировать свою позицию по поводу строительства храма.



«Сторонники собора действуют достаточно организованно и сформировали свои требования в меморандуме. С другой стороны, объединения, формирования общей позиции и выдвижения каких-либо внятных тезисов, на основании которых можно было бы понять позицию, до сих пор не произошло. Прошу вас четко сформулировать: вы против собора в принципе — или против его строительства на конкретном месте на набережной городского пруда? Как оцениваете ситуацию в целом? Какую площадку считаете оптимальной? Как вы предлагаете разрешить создавшуюся ситуацию? Кто сможет гарантировать, что будет найден общий компромисс? Кто должен войти в «Городской комитет согласия», чтобы были учтены интересы всех горожан?» — говорится в обращении А. Высокинского.

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