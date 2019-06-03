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Более 60% свердловчан при поиске работы учитывают перспективы карьерного роста

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Для 62% жителей Свердловской области карьерный рост является самым важным при поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Урал на основе своего исследования.



На втором месте при выборе компании-работодателя — оплата сврехурочного рабочего времени, ее считают ключевой 59% горожан. Для 54% уральцев является важным удобное рабочее место, а для 50% — оплата обучения, например, курсов повышения квалификации.



Уютному офису отдают предпочтение 41% жителей Свердловской области, это пятая строчка рейтинга. Шестое место принадлежит параметру «возможность работать из дома, если плохо себя чувствуешь» — критично для 40% свердловчан.



Меньше всего жители региона обращают внимание на подарки для сотрудников по праздникам — ни один из респондентов не выбрал этот вариант. Не принципиально и наличие штатного психолога, однако по данному пункту регион занял второе место по России, слегка уступив Башкирии — 6% против 7%. В целом по стране этот показатель в два раза ниже — только 3% россиян заявили, что наличие штатного психолога в компании будет преимуществом при трудоустройстве.



Что касается профессий, то широкие возможности для карьерного роста наиболее важны в сферах «Банки», «Продажи» и «Маркетинг, PR», оплату сверхурочных особенно ценят в сферах «Рабочий персонал», «Строительство» и «Безопасность». Удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, при выборе работодателя принципиально для сфер «Рабочий персонал», «Юристы» и «Наука, образование». На наличие штатного психолога чаще всего обращают внимание представители сфер «Безопасность» и «Медицина, фармацевтика».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:58</span><br /><strong>Более 60% свердловчан при поиске работы учитывают перспективы карьерного роста</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Для 62% жителей Свердловской области карьерный рост является самым важным при поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Урал на основе своего исследования.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087405-bolee-60-sverdlovchan-pri-poiske-raboty-uchityvayut-perspektivy-karernogo-rosta.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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