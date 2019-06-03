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Более 60% свердловчан при поиске работы учитывают перспективы карьерного роста
3 июнь 2019 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Для 62% жителей Свердловской области карьерный рост является самым важным при поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Урал на основе своего исследования.
На втором месте при выборе компании-работодателя — оплата сврехурочного рабочего времени, ее считают ключевой 59% горожан. Для 54% уральцев является важным удобное рабочее место, а для 50% — оплата обучения, например, курсов повышения квалификации.
Уютному офису отдают предпочтение 41% жителей Свердловской области, это пятая строчка рейтинга. Шестое место принадлежит параметру «возможность работать из дома, если плохо себя чувствуешь» — критично для 40% свердловчан.
Меньше всего жители региона обращают внимание на подарки для сотрудников по праздникам — ни один из респондентов не выбрал этот вариант. Не принципиально и наличие штатного психолога, однако по данному пункту регион занял второе место по России, слегка уступив Башкирии — 6% против 7%. В целом по стране этот показатель в два раза ниже — только 3% россиян заявили, что наличие штатного психолога в компании будет преимуществом при трудоустройстве.
Что касается профессий, то широкие возможности для карьерного роста наиболее важны в сферах «Банки», «Продажи» и «Маркетинг, PR», оплату сверхурочных особенно ценят в сферах «Рабочий персонал», «Строительство» и «Безопасность». Удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, при выборе работодателя принципиально для сфер «Рабочий персонал», «Юристы» и «Наука, образование». На наличие штатного психолога чаще всего обращают внимание представители сфер «Безопасность» и «Медицина, фармацевтика».
На втором месте при выборе компании-работодателя — оплата сврехурочного рабочего времени, ее считают ключевой 59% горожан. Для 54% уральцев является важным удобное рабочее место, а для 50% — оплата обучения, например, курсов повышения квалификации.
Уютному офису отдают предпочтение 41% жителей Свердловской области, это пятая строчка рейтинга. Шестое место принадлежит параметру «возможность работать из дома, если плохо себя чувствуешь» — критично для 40% свердловчан.
Меньше всего жители региона обращают внимание на подарки для сотрудников по праздникам — ни один из респондентов не выбрал этот вариант. Не принципиально и наличие штатного психолога, однако по данному пункту регион занял второе место по России, слегка уступив Башкирии — 6% против 7%. В целом по стране этот показатель в два раза ниже — только 3% россиян заявили, что наличие штатного психолога в компании будет преимуществом при трудоустройстве.
Что касается профессий, то широкие возможности для карьерного роста наиболее важны в сферах «Банки», «Продажи» и «Маркетинг, PR», оплату сверхурочных особенно ценят в сферах «Рабочий персонал», «Строительство» и «Безопасность». Удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, при выборе работодателя принципиально для сфер «Рабочий персонал», «Юристы» и «Наука, образование». На наличие штатного психолога чаще всего обращают внимание представители сфер «Безопасность» и «Медицина, фармацевтика».
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