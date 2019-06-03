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ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты клиентов банков

УрБК, Москва, 03.06.2019. Центральный банк России тестирует проект верификации электронной почты клиентов банков. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на первого заместителя главы департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева.



Проект по подтверждению электронной почты клиентов-физлиц реализуется из-за того, что банки часто направляют клиенту сообщения по sms или электронной почте, при этом, если адрес не подтвержден, доступ к банковской тайне может получить злоумышленник.



Граждане сами предоставляют электронный адрес, но со временем он может устареть, быть взломан или, в случае корпоративной почты, перейти к другому лицу. Сейчас банки эти риски фактически игнорируют, не запрашивая данные о изменении, а клиенты нередко просто забывают, какой почтовый ящик указывали при заполнении анкеты. Между тем кредитные организации отправляют гражданам по электронной почте важную персональную информацию.



В ходе пилотного проекта банки прорабатывают варианты подтверждения электронной почты. Первые материалы по итогам пилотного проекта они должны представить на следующей неделе.



Участники рынка в целом поддерживают инициативу регулятора: подтверждение почты позволит повысить эффективность коммуникации, однако для верификации электронных адресов банкам может потребоваться дополнительная автоматизация. Кроме того, регулятор должен определить, что можно отправлять по электронной почте, а что нет. Если же речь идет о банковской тайне, то письма с ее содержанием должны направляться только с согласия клиента.

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