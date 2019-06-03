Важно

Почти 20% россиян пожаловались на сокращение зарплат

18,3% опрошенных россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».



Данные о снижении зарплат специалисты получили, опросив 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп, уточнил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. Речь идет о ситуации в апреле этого года в сравнении с тем же месяцем 2018-го.



По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:01</span><br /><strong>Почти 20% россиян пожаловались на сокращение зарплат</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">18,3% опрошенных россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087402-pochti-20-rossiyan-pozhalovalis-na-sokraschenie-zarplat.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: