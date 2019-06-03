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Цены на сигареты в России из-за нового налога могут вырасти на 5%
3 июнь 2019 (11:59)
УрБК, Москва, 03.06.2019. Представители федерального проекта «Трезвая Россия» выступили с инициативой взимать с производителей табачной продукции экологический сбор, пишут «Известия».
С учетом того, что средняя стоимость пачки сигарет составляет около 105 руб., новый налог сделает продукцию дороже примерно на 5%.
Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
В пресс-службе Минздрава рассказали, что ведомство не возражает против введения таких мер, учитывая вред, который курение наносит экологии.
С учетом того, что средняя стоимость пачки сигарет составляет около 105 руб., новый налог сделает продукцию дороже примерно на 5%.
Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
В пресс-службе Минздрава рассказали, что ведомство не возражает против введения таких мер, учитывая вред, который курение наносит экологии.
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