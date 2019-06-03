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Екатеринбуржцы внесли более 11 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. В электронную приемную администрации Екатеринбурга по итогам 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 тыс. 079 обращений с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой великомученицы Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Рейтинг предложений горожан будет опубликован во вторник, 4 июня. По результатам сбора заявок состоится голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:41</span><br /><strong>Екатеринбуржцы внесли более 11 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. В электронную приемную администрации Екатеринбурга по итогам 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 тыс. 079 обращений с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой великомученицы Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087400-ekaterinburzhcy-vnesli-bolee-11-tys-predlozheniy-po-vyboru-ploschadki-dlya-stroitelstva-hrama-svyatoy-ekateriny.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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