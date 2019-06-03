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Екатеринбуржцы внесли более 11 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины

3 июнь 2019 (11:41)

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. В электронную приемную администрации Екатеринбурга по итогам 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 тыс. 079 обращений с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой великомученицы Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Рейтинг предложений горожан будет опубликован во вторник, 4 июня. По результатам сбора заявок состоится голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

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