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Екатеринбуржцы внесли более 11 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины
3 июнь 2019 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. В электронную приемную администрации Екатеринбурга по итогам 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 тыс. 079 обращений с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой великомученицы Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Рейтинг предложений горожан будет опубликован во вторник, 4 июня. По результатам сбора заявок состоится голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
Рейтинг предложений горожан будет опубликован во вторник, 4 июня. По результатам сбора заявок состоится голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
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