Новости дня
Роспотребнадзор в I квартале изъял более 19 тонн некачественного молока
3 июнь 2019 (11:20)
УрБК, Москва, 03.06.2019. Роспотребнадзор в I квартале 2019 года изъял из оборота 1 тыс. 545 партий молока и молочной продукции объемом 19 тонн. Об этом говорится на сайте ведомства.
«За 1 квартал 2019 года исследовано около 69 тыс. проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля, позволяющих обнаруживать химические вещества выше нормируемого минимального порога обнаружения, а также незаявленные производителем при изготовлении», — говорится в сообщении.
Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, составляет 4%.
По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и пр.) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб молочной продукции.
«За 1 квартал 2019 года исследовано около 69 тыс. проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля, позволяющих обнаруживать химические вещества выше нормируемого минимального порога обнаружения, а также незаявленные производителем при изготовлении», — говорится в сообщении.
Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, составляет 4%.
По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и пр.) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб молочной продукции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2018 году в России по физико-химическим показателям не соответствовали 6,8% молочной продукции
- В 2017 году Роспотребнадзор снял с реализации более 685 тонн плодоовощной продукции
- В 2017 году Роспотребнадзор снял с реализации более 685 тонн плодоовощной продукции
- С начала года Роспотребнадзор снял с производства 64 тонны молока и молочной продукции
- Роспотребнадзор за 9 месяцев снял с реализации более 50 тонн мяса