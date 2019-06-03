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Роспотребнадзор в I квартале изъял более 19 тонн некачественного молока

3 июнь 2019 (11:20)

УрБК, Москва, 03.06.2019. Роспотребнадзор в I квартале 2019 года изъял из оборота 1 тыс. 545 партий молока и молочной продукции объемом 19 тонн. Об этом говорится на сайте ведомства.

«За 1 квартал 2019 года исследовано около 69 тыс. проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля, позволяющих обнаруживать химические вещества выше нормируемого минимального порога обнаружения, а также незаявленные производителем при изготовлении», — говорится в сообщении.

Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, составляет 4%.

По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и пр.) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб молочной продукции.

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