В Екатеринбурге высадили первые деревья в парке Преображенский в районе Академический

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. В Екатеринбурге в районе Академический в субботу, 1 июня, состоялась церемония закладки парка Преображенский.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Александр Высокинский вместе с жителями района высадили первые деревья в будущем парке. Всего в Преображенском запланировано разместить 16 тыс. растений (сосну, ель, рябину, иву, липу и другое) на территории 8 га, общая площадь парка — 50 га. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.Участники мероприятия высадили в парке несколько сотен саженцев. В целом за выходные, по словам организаторов, было запланировано высадить около 5 тыс. деревьев.«Сегодня приятно участвовать в очень знаменательном и, я бы сказал, таком знаковом событии не только для Академического, но и для всех нас. Мы сегодня воплощаем в жизнь очень важную и нужную идею, мы вместе закладываем парк, который будет служить на радость людям, детям, жителям Академического, да и просто гостям города на долгие года. И мне очень приятно, что сегодня огромное количество людей присутствует на закладке этого парка. Не только лишь потому что это очень важно. Мы сегодня закладываем частичку своей души, закладываем себя на благо будущего поколения», — сказал Евгений Куйвашев.«Первый раз экскаватор вышел на эти площадки в 2006 году. И тогда мало кто верил, что огромный проект Академического превратится в целый район большого города Екатеринбурга. Академический — это не только дома, это в первую очередь люди, парки, хорошие новые дороги, объекты соцсферы», — отметил Александр Высокинский.Также в мероприятии приняли участие президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.Преображенский парк расположен вдоль русла реки Патрушиха в центре района Академический. Сейчас там уже создан пруд, насыпаны искусственные холмы и появились первые зеленые насаждения. В дальнейшем в парке запланировано разместить арт-объекты, организовать дорожки для катания на велосипедах и на роликах.