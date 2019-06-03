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Почти 20% россиян пожаловались на сокращение зарплат
3 июнь 2019 (10:42)
УрБК, Москва, 03.06.2019. 18,3% опрошенных россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Данные о снижении зарплат специалисты получили, опросив 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп, уточнил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. Речь идет о ситуации в апреле этого года в сравнении с тем же месяцем 2018-го.
По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.
Данные о снижении зарплат специалисты получили, опросив 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп, уточнил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. Речь идет о ситуации в апреле этого года в сравнении с тем же месяцем 2018-го.
По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.
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