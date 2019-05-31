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В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с

31 май 2019 (18:01)

УрБК, Челябинск, 31.05.2019. В Челябинской области сегодня до конца суток синоптики прогнозируют в отдельных районах грозы, ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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