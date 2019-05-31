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В Челябинской области с начала года Банк России выявил 13 «черных кредиторов»

В Челябинской области в I квартале 2019 года было выявлено 13 нелегальных кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.



«Выдавать кредиты и займы на регулярной основе могут только банки, МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России. Если разрешения у компании (или лицензии у банка) нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает займы или кредиты — это нелегальный кредитор», — говорится в сообщении.



Большинство из таких организаций даже не указывали своего наименования, рекламируя услуги в СМИ. Другие незаконно использовали в своих наименованиях словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая организация». В целом по УрФО в I квартале 2019 года было выявлено 48 «черных» кредиторов.

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