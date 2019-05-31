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Минфин проведет масштабную рекламную кампанию «народных облигаций»

31 май 2019 (17:24)

УрБК, Москва, 31.05.2019. Министерство финансов РФ намерено провести масштабную рекламную кампанию облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом сообщает газета «Ведомости».

В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, ведомство планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

Рекламировать новый выпуск ОФЗ для населения планируется на телевидении, радио и в интернете, 60% рекламной кампании будет приходиться на продуктовый и обучающий контент — описание ОФЗ-н, преимущества и возможности для покупателей, пошаговые инструкции и рекомендации для начинающих. Также для бумаг планируется создать страницы в соцсетях, где будет полная информация про облигации, новости и рекомендации.

Отметим, что с апреля 2017 года по март 2018 года Минфин уже разместил три выпуска «народных облигаций».

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