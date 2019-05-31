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«Брусника» выявила формулу эффективности детских площадок

31 май 2019 (11:43)

Специалисты компании «Брусника» совместно с психологами архитектурно-ландшафтного бюро «AФА» провели исследование детских площадок. Предметом изучения стало взаимодействие посетителей с игровыми объектами, элементами ландшафта, озеленения и благоустройства. Исследование проводилось на основе анализа 9 детских площадок «Брусники» в Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске весной и летом 2018 года. Методология разработана кандидатом психологических наук, научным сотрудником центра игры и игрушки МГППУ Марией Соколовой и кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии международного университета «Дубна» Инной Котляр.

Специалисты проанализировали проекты площадок и провели наблюдения за опытом использования игровых зон: 432 часа длилось наблюдение, в ходе которого происходило изучение игровых сценариев, анкетирование прошли 720 жителей домов «Брусники» (дети и взрослые).

Фотография предоставлена компанией «Брусника»
Фотография предоставлена компанией «Брусника»

Авторы исследования считают, что детские площадки в России перестают быть местом для штампов. Важным становится реализация разнообразных сценариев игры детьми разных возрастов. Проектирование детских игровых пространств на общественных территориях и в городских кварталах основано на понимании природы детской игры. Игра — это свободная, спонтанная и самостоятельная деятельность детей, лишенная контроля и принуждения. Поэтому в создании детских площадок есть определенные ценности и принципы, которые повышают социальную, образовательную и коммуникативную функции того или иного объекта.

«По результатам исследования архитекторы «Брусники» совместно с психологами разработали формулу из восьми активностей, которые должны быть реализованы, чтобы площадка получила максимальную игровую ценность для детей. Это движение, игра, эксперимент, общение, сотрудничество, отдых, контакт с природой и риск. От степени удовлетворения этих активностей зависит качество игровой площадки. В таком пространстве ребенок двигается, учится навыкам социального взаимодействия, отдыхает, развивает сенсорные системы и экологическое сознание, совершает осознанные рискованные действия», — говорится в сообщении девелоперской компании.

Изображение предоставлено компанией «Брусника»
Изображение предоставлено компанией «Брусника»

Как правило, большинство типовых игровых комплексов отвечают потребности движения для детей. Дети разных возрастов проходят площадку как «полосу препятствий» несколько раз, экспериментируют с движением на разных объектах, играют в подвижные игры, отдыхают и через непродолжительное время уходят с площадки.

Фотография предоставлена компанией «Брусника»
Фотография предоставлена компанией «Брусника»

«Чтобы дети развивались гармонично, им нужно не только двигаться, но и познавать мир, общаться, сотрудничать и взаимодействовать с природой. Для этого на детских площадках важно использовать не только хорошие и современные игровые объекты. Продуманный подбор покрытия, освещение, игровой ландшафт и озеленение, нестандартные малые архитектурные формы, грамотное возрастное зонирование усиливают игровую ценность площадки. То есть неигровые элементы тоже обладают игровой ценностью и используются для игры. Например, во время исследования выяснилось, что искусственный газон и резиновое покрытие не так интересно детям, как галька, песок или щепа. На площадках, где рядом располагалось озеленение, дети чаще играли на газонах, им интересна природа», — сообщили в компании «Брусника».

Фотография предоставлена компанией «Брусника»
Фотография предоставлена компанией «Брусника»

В ходе исследования специалистам удалось доказать, что игровая площадка — это единый элемент, а не набор игрового оборудования, покрытий и элементов благоустройства. Нельзя ограничить создание игрового пространства выполнением одного условия. Чем насыщеннее сценарии игры, тем интереснее. Само игровое оборудование на площадке — его размер, материал, расположение, тоже имеет значение. Например, не популярны дубли оборудования, которые не создают условий игры, расположение качалок для малышей вне игрового сценария и в зоне движения старших детей снижает их востребованность.

«Первым пилотным проектом, который «Брусника» реализовала с учетом нового подхода, стала детская площадка в «Первом квартале» в Москве. Вместо искусственных покрытий здесь применили натуральную щепу. Такое решение можно увидеть на детской площадке в Измайловском парке (Москва), в Сочи Парке (Сочи) и в европейских общественных пространствах. Игровая ценность сыпучих покрытий для детей значительно выше, чем резиновое покрытие. Детям интересно перебирать щепу или камушки руками, набирать материал в ведёрки. Так в игре развивается мелкая моторика. Щепа на площадке натуральная. Она не обработана красителями или лаками — это экологически безопасный материал. Кроме изменения типа покрытия площадка имеет разнообразный зелёный ландшафт с буферами и нишами, световое и возрастное зонирование. Здесь смонтированы игровые элементы из натурального дерева: качеля-гнездо, скалодром, горка-лазалка, установлены перголы для защиты от солнца и шезлонги для отдыха», — говорится в сообщении компании «Брусника».

Фотография предоставлена компанией «Брусника»
Фотография предоставлена компанией «Брусника»

Смысл нового подхода застройщика к созданию детских площадок заключается в формировании природного игрового ландшафта с учетом восьми основных активностей. Такое пространство наполнено деталями и природными материалами для преобразования, изучения, исследования — тех действий, которые развивают сенсорику, творчество, учат игре, самоопределению и проявлению инициативы. Оно интересно детям и взрослым. Однако взрослым может не всегда нравиться внешний вид такой площадки или её отдельных элементов, поскольку дети видят красоту иначе, а приоритет при проектировании и строительстве отдается именно их восприятию мира.

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