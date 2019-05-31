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В Екатеринбурге выбрали подрядчика по благоустройству парка «Зелёная роща»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге выбрали подрядчика для реконструкции парка «Зеленая Роща». Победителем стала компания «Свердловскавтодор». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.



Стоимость контракта составляла 161,4 млн руб., однако выбранный подрядчик запросил 130,7 млн руб. Всего в конкурсе приняли участие шесть компаний.



Первый аукцион на благоустройство парка должен был пройти 6 мая. Однако члены городской комиссии по осуществлению госзакупок по капитальному строительству и в сфере благоустройства отклонили заявки всех трех участников.

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