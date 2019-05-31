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В Екатеринбурге в выходные высадят первые деревья в будущем парке Преображенский в районе Академический





В мероприятии также примут участие президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и члены областного правительства.



Проект Преображенского парка компания «РСГ-Академическое» анонсировала в начале 2013 года. Как тогда отмечалось, территория будущего парка станет не только рекреационной зоной для семейного отдыха, но и местом, где жители смогут узнать историю края — здесь появятся музеи (в том числе под открытым небом), народные игры. А для любителей активного отдыха предусмотрены экстрим-площадки, аттракционы и аквапарк.





АО «РСГ-Академическое», офис продаж:

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www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге 1 июня в 11.00 состоится церемония закладки парка Преображенский в районе Академический, приуроченная ко Дню защиты детей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с жителями района высадит первые деревья в будущем парке. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.В мероприятии также примут участие президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и члены областного правительства.Проект Преображенского парка компания «РСГ-Академическое» анонсировала в начале 2013 года. Как тогда отмечалось, территория будущего парка станет не только рекреационной зоной для семейного отдыха, но и местом, где жители смогут узнать историю края — здесь появятся музеи (в том числе под открытым небом), народные игры. А для любителей активного отдыха предусмотрены экстрим-площадки, аттракционы и аквапарк.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:53</span><br /><strong>В Екатеринбурге в выходные высадят первые деревья в будущем парке Преображенский в районе Академический</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге 1 июня в 11.00 состоится церемония закладки парка Преображенский в районе Академический, приуроченная ко Дню защиты детей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с жителями района высадит первые деревья в будущем парке. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087376-v-ekaterinburge-v-vyhodnye-vysadyat-pervye-derevya-v-buduschem-parke-preobrazhenskiy-v-rayone-akademicheskiy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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