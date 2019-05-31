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В Екатеринбурге в выходные высадят первые деревья в будущем парке Преображенский в районе Академический
31 май 2019 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге 1 июня в 11.00 состоится церемония закладки парка Преображенский в районе Академический, приуроченная ко Дню защиты детей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с жителями района высадит первые деревья в будущем парке. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
В мероприятии также примут участие президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и члены областного правительства.
Проект Преображенского парка компания «РСГ-Академическое» анонсировала в начале 2013 года. Как тогда отмечалось, территория будущего парка станет не только рекреационной зоной для семейного отдыха, но и местом, где жители смогут узнать историю края — здесь появятся музеи (в том числе под открытым небом), народные игры. А для любителей активного отдыха предусмотрены экстрим-площадки, аттракционы и аквапарк.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
В мероприятии также примут участие президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и члены областного правительства.
Проект Преображенского парка компания «РСГ-Академическое» анонсировала в начале 2013 года. Как тогда отмечалось, территория будущего парка станет не только рекреационной зоной для семейного отдыха, но и местом, где жители смогут узнать историю края — здесь появятся музеи (в том числе под открытым небом), народные игры. А для любителей активного отдыха предусмотрены экстрим-площадки, аттракционы и аквапарк.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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