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В Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажиров незадекларированные геодезические приборы

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Таможенники аэропорта Кольцово при контроле рейса Екатеринбург — Ташкент обнаружили в багаже пассажиров два незадекларированных тахеометра (геодезические приборы). Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Пассажиры везли оборудование в специальных сумках. Таможенникам мужчины рассказали, что работают на разных промышленных предприятиях в Екатеринбурге и в Узбекистан отправляются в командировки. А геодезические приборы нужны им для работы. О том, что такой груз нужно декларировать, они не знали», — говорится в сообщении.



Инспекторы изъяли тахеометры, и одному из пассажиров пришлось отложить командировку. Сейчас возбуждено дело об административном правонарушении, пассажирам грозит штраф в размере от половины стоимости оборудования до его двукратной стоимости.



«Декларировать не нужно товары для личного пользования. Тахеометры в эту категорию не попадают. Работодателям пассажиров необходимо было заранее подать декларацию на временный вывоз оборудования. После уплаты таможенных сборов, которые не превышают 1 тыс. руб., тахеометры можно было бы свободно вывезти», — цитирует пресс-служба слова начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрия Шишкина.

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