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В I квартале ущерб от неудачных покупок для жителей Свердловской области составил 5,7 млн рублей
31 май 2019 (12:07)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Свердловской области в I квартале специалисты Роспотребнадзора подготовили 286 претензий на сумму более 5,7 млн руб. по спорам, возникшим из-за нарушения прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Претензии касались оказания жилищно-коммунальных услуг (51), продажи технически сложных товаров, в том числе бытового назначения (49), оказания финансовых услуг (29), продажи и изготовления мебели (22), продажи мобильных телефонов (18), продажи товаров дистанционным способом (12) и иных вопросов защиты прав потребителей», — поясняется в сообщении.
В досудебном порядке удовлетворен 71% рассмотренных претензий.
Ведомством подготовлено 66 исковых заявлений для разбирательства в судебном порядке на сумму более 3,3 млн руб. Отмечается, что большинство составлено по вопросам оказания финансовых услуг (15), продажи и изготовления мебели (13). Меньшее число исков подготовлено по продаже технически-сложных товаров (7) и мобильных телефонов (4). Судами в пользу потребителей удовлетворено 93% рассмотренных исков.
Пресс-служба отмечает, что в I квартале этого года жители Свердловской области обращались в консультационные пункты Роспотребнадзора на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В этом году специалистами ведомства проведено более 4 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей. При этом на личном приеме оказано 2 065 консультаций, а по телефону — 2 032.
Ведомство подчеркивает, что большая часть вопросов потребителей, 41%, касалась продажи непродовольственных товаров, в том числе продажи технически сложных товаров, мобильных телефонов, пластиковых окон, обуви, одежды, мебели, строительных материалов и изделий, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Также 15% вопросов относились к оказанию жилищно-коммунальных услуг, 10% — финансовых, 6% — медицинских, образовательных, туристских и транспортных. По 4% пришлось на вопросы оказания бытовых услуг, продажи продовольственных товаров и продажи товаров дистанционным способом. Меньшее число обращений было зафиксировано по услугам связи и другим вопросам — 2%.
«Претензии касались оказания жилищно-коммунальных услуг (51), продажи технически сложных товаров, в том числе бытового назначения (49), оказания финансовых услуг (29), продажи и изготовления мебели (22), продажи мобильных телефонов (18), продажи товаров дистанционным способом (12) и иных вопросов защиты прав потребителей», — поясняется в сообщении.
В досудебном порядке удовлетворен 71% рассмотренных претензий.
Ведомством подготовлено 66 исковых заявлений для разбирательства в судебном порядке на сумму более 3,3 млн руб. Отмечается, что большинство составлено по вопросам оказания финансовых услуг (15), продажи и изготовления мебели (13). Меньшее число исков подготовлено по продаже технически-сложных товаров (7) и мобильных телефонов (4). Судами в пользу потребителей удовлетворено 93% рассмотренных исков.
Пресс-служба отмечает, что в I квартале этого года жители Свердловской области обращались в консультационные пункты Роспотребнадзора на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В этом году специалистами ведомства проведено более 4 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей. При этом на личном приеме оказано 2 065 консультаций, а по телефону — 2 032.
Ведомство подчеркивает, что большая часть вопросов потребителей, 41%, касалась продажи непродовольственных товаров, в том числе продажи технически сложных товаров, мобильных телефонов, пластиковых окон, обуви, одежды, мебели, строительных материалов и изделий, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Также 15% вопросов относились к оказанию жилищно-коммунальных услуг, 10% — финансовых, 6% — медицинских, образовательных, туристских и транспортных. По 4% пришлось на вопросы оказания бытовых услуг, продажи продовольственных товаров и продажи товаров дистанционным способом. Меньшее число обращений было зафиксировано по услугам связи и другим вопросам — 2%.
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