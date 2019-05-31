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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Москве сотрудниками екатеринбургского уголовного розыска задержан подозреваемый в продаже по поддельным документам арендованной квартиры. Ему инкриминируется мошенничество с недвижимостью. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Следствие установило, что осенью 2018 года задержанный арендовал в Екатеринбурге квартиру в доме № 124 по ул. Чкалова. Потребовав у владельца якобы для проверки подтверждающие право собственности на недвижимость документы, он изготовил поддельные правоустанавливающие документы и паспорт на имя настоящего собственника жилища. Так под видом хозяина он продал квартиру за 2,2 млн руб. ничего не подозревающей покупательнице.



«Сотрудникам отделения по борьбе с мошенничествами УМВД России по городу Екатеринбургу удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. 23 мая был задержан 33-летний ранее не судимый гражданин. Задержание прошло в аэропорту Шереметьево, когда подозреваемый уже собирался покинуть столицу и вылететь в Астрахань. При задержании в его вещах был обнаружен поддельный паспорт на имя собственника проданной ранее квартиры», — говорится в сообщении.



Вместо Астрахани арестованному пришлось вернуться в Екатеринбург в сопровождении сотрудников полиции.



«В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы. Полиция проверяет гражданина на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга», — уточняет пресс-служба.

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