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В центре Челябинска на семь месяцев закрыли движение по улице Коммуны
31 май 2019 (11:25)
УрБК, Челябинск, 31.05.2019. В Челябинске с сегодняшнего дня по 31 декабря закрыли движение на участке дороги от 89 дома по улице Коммуны до 96 дома по улице Васенко в сторону проспекта Ленина. Об этом говорится на официальном портале администрации города.
Отмечается, что закрытие связано со строительством гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой.
Отмечается, что закрытие связано со строительством гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой.
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