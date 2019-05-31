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В центре Челябинска на семь месяцев закрыли движение по улице Коммуны

УрБК, Челябинск, 31.05.2019. В Челябинске с сегодняшнего дня по 31 декабря закрыли движение на участке дороги от 89 дома по улице Коммуны до 96 дома по улице Васенко в сторону проспекта Ленина. Об этом говорится на официальном портале администрации города.



Отмечается, что закрытие связано со строительством гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой.

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