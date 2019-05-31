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В Екатеринбурге снесли незаконный комплекс бань и автомойку
31 май 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по иску администрации города обязал владельца снести автомойку на 2 поста и комплекс бань на улице Чехова, 26 и 26А. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Должнику вручили требование о сносе самовольной постройки, занимающей часть общественных земель. Однако владелец не исполнила решение суда.
«Вследствие чего снос был осуществлен принудительно за счет денежных средств взыскателя, с последующим взысканием затрат с должника. Также с женщины, которой принадлежали постройки, будет взыскан исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Должнику вручили требование о сносе самовольной постройки, занимающей часть общественных земель. Однако владелец не исполнила решение суда.
«Вследствие чего снос был осуществлен принудительно за счет денежных средств взыскателя, с последующим взысканием затрат с должника. Также с женщины, которой принадлежали постройки, будет взыскан исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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