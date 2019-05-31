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В Нижнем Тагиле в результате пожара повреждены три автомобиля

31 май 2019 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Нижнем Тагиле сегодня ночью на Уральском проспекте в результате пожара были повреждены три автомобиля марок Hyundai, Toyota и Nissan. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 02.14 поступило сообщение о пожаре. На площади 2 кв. м. сгорел моторный отсек и часть салона автомобиля Hyundai ix35, повреждено лакокрасочное покрытие автомобилей Toyota RAV4, Nissan Murano. К месту возгорания выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут», — говорится в сообщении.

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