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В Свердловской области прокуратура выявила нарушения при содержании и эксплуатации гидротехнических сооружений

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Свердловской области обнаружены нарушения в части безопасного содержания и эксплуатации целого ряда гидротехнических сооружений (водосброс Средне-Ачитского пруда, плотины в с. Горный щит и д. Мишкино, ГТС Артинского водохранилища). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



В том числе выявлены факты бездействия органов местного самоуправления в Новолялинском, Белоярском, Гаринском, Верхнесалдинском, Артинском, Ачитском, Сосьвинском городских округах, Чкаловском районе Екатеринбурга и других административно-территориальных образованиях. На Кочневском, Верхне-Бобровском, Соколовском, Камышевском и Некрасовском гидротехнических сооружениях отсутствовали разрешения на эксплуатацию, а также сведения о них не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений.



По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в адрес главы Белоярского городского округа, а также возбудила административное дело по статье 9.2 КоАП РФ «Нарушение требований по обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений».



Прокуратура Гаринского района обнаружила, что в населенных пунктах отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.



Верхнесалдинская городская прокуратура при проверке Исинского гидротехнического сооружения установила, что отсутствует локальная система оповещения о чрезвычайной ситуации и резервы материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации таких происшествий.



По всем фактам нарушения федерального законодательства территориальными прокурорами приняты меры реагирования: главам органов местного самоуправления, руководителям эксплуатирующих организаций внесены представления, направлены исковые заявления в суд.



«Всего по итогам проверки выявлено свыше 50 нарушений законодательства в указанной сфере, внесено 10 представлений, в суд направлено 2 исковых заявления о понуждении ответственных лиц устранить имеющиеся недостатки, в отношении должностных лиц возбуждены дела по административных правонарушениях по статье 9.2 КоАП РФ, принесено два протеста на незаконные постановления глав муниципальных образований», — говорится в сообщении.



Региональная прокуратура проинформировала первого заместителя губернатора Свердловской области о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на надлежащее соблюдение законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.

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