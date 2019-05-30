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Челябинский Росприроднадзор высоко оценил экологические проекты ЧТПЗ

30 май 2019 (18:13)

УрБК, Челябинск, 30.05.2019. Представители регионального Управления Росприроднадзора посетили Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.

«На встрече управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова с руководителем управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталием Курятниковым и руководителем проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александром Власовым обсудили ход строительства на ЧТПЗ очистных сооружений кислых стоков, а также инициативы предприятия в рамках реализации национального проекта «Экология», — говорится в сообщении.

В рамках встречи делегация посетила флагманский объект Белой металлургии — цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» и отметила прогрессивные экологические решения, отвечающие всем требованиям российского законодательства в области экологии и мировым стандартам, назвав их образцом для тиражирования.

«Подобные встречи в очередной раз доказывают, что Группа ЧТПЗ является лидером природоохранной деятельности. На производствах Белой металлургии внедрены самые прогрессивные экологические решения, которые отвечают всем требованиям российского законодательства в области экологии и соответствуют мировым стандартам. На эти цели компания ежегодно инвестирует миллионы рублей», — комментирует управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

Группа ЧТПЗ традиционно уделяет первостепенное внимание развитию экологических программ и повышению экологической безопасности производства. На трубных заводах компании утверждены и действуют долгосрочные экологические программы по четырем основным направлениям: «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земель», «Промышленные отходы». Объем инвестиций Группы ЧТПЗ на природоохранные мероприятия в 2019 составит около 880 млн руб.

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