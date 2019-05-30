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ЧТПЗ направит на выплату дивидендов 4,7 млрд рублей
30 май 2019 (17:37)
УрБК, Челябинск, 30.05.2019. 28 мая состоялось очередное заседание совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В заочном формате члены совета директоров приняли решения утвердить годовой отчет организации и бухгалтерскую отчетность за 2018 год, рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам отчетного года и часть чистой прибыли прошлых лет на общую сумму 4,7 млрд руб. на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составит 15,38 руб.
«По итогам голосования также утвержден список кандидатов для избрания в совет директоров ПАО «ЧТПЗ» на общем собрании акционеров. В список вошли действующие члены совета директоров — Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский, а также новый независимый кандидат — Вадим Махов. В настоящее время Вадим Махов является профессором деловой практики московской школы управления «Сколково», ранее занимал должности советника председателя правления Газпромбанка и президента «Объединенные машиностроительные заводы». С 2017 года он занимает пост председателя комитета совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию», — говорится в сообщении.
Кроме того, совет директоров принял решения об утверждении отчета об итогах приобретения акций в целях сокращения уставного капитала; отчета о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; внутреннего документа — политики «Корпоративная безопасность».
Ранее совет директоров утвердил дату годового общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ», которое состоится 28 июня 2019 года в Челябинске.
В заочном формате члены совета директоров приняли решения утвердить годовой отчет организации и бухгалтерскую отчетность за 2018 год, рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам отчетного года и часть чистой прибыли прошлых лет на общую сумму 4,7 млрд руб. на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составит 15,38 руб.
«По итогам голосования также утвержден список кандидатов для избрания в совет директоров ПАО «ЧТПЗ» на общем собрании акционеров. В список вошли действующие члены совета директоров — Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский, а также новый независимый кандидат — Вадим Махов. В настоящее время Вадим Махов является профессором деловой практики московской школы управления «Сколково», ранее занимал должности советника председателя правления Газпромбанка и президента «Объединенные машиностроительные заводы». С 2017 года он занимает пост председателя комитета совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию», — говорится в сообщении.
Кроме того, совет директоров принял решения об утверждении отчета об итогах приобретения акций в целях сокращения уставного капитала; отчета о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; внутреннего документа — политики «Корпоративная безопасность».
Ранее совет директоров утвердил дату годового общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ», которое состоится 28 июня 2019 года в Челябинске.
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