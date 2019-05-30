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Юрий Чумерин: в Екатеринбурге необходимо создать новое ядро развития

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий Чумерин рассказал УрБК, что в Екатеринбурге необходимо создать новое ядро развития города. Оптимальным вариантом является территория района «ВИЗ-Правобережный».



«Это самое шикарное место. По сути, это продолжение проспекта Ленина. Рядом находится пруд. Если мы выиграем право проведения Универсиады-2023, то здесь совсем скоро появится студенческая деревня. Мы все давно ждем, когда начнется масштабное освоение этой территории. Здесь должны построить около 1 млн кв. м. жилья. Мне кажется, между генподрядчиками уже началась какая-то «дележка». Они решают кто сколько должен построить», — сообщил Ю. Чумерин.



По его словам, предприятия стройиндустрии Свердловской области смогут хорошо заработать на освоении нового района.



«Там огромные территории, где планируется строить не только жилье, но спортивные объекты, станции метро. Это хорошие перспективы для строительного бизнеса», — полагает Ю. Чумерин.

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