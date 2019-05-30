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В Челябинске прошли общественные слушания по проекту рекультивации городской свалки
30 май 2019 (16:57)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Челябинске 27 мая состоялись общественные слушания по проекту рекультивации земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе города. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «РосРАО» (предприятие госкорпорации «Росатом»).
Участие в слушаниях приняли представители Росатома, ФГУП «РосРАО», государственных и независимых экологических организаций, правительства Челябинской области, Общественной палаты Южного Урала, администрации района и поселений, здравоохранения и общественных организаций, а также жители Металлургического района. Всего мероприятие собрало более 100 человек.
Работы по рекультивации городской свалки в Челябинске проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». ФГУП «РосРАО» назначено распоряжением правительства РФ единственным их исполнителем.
Как отметил и. о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев, контрольную функцию по проекту выполняет министерство экологии. Комплекс работ предусматривает разработку проектно-сметной документации (с выполнением инженерных изысканий), получение соответствующих государственных экспертиз (экологической и сметно-стоимостной), проведение непосредственно работ по рекультивации городской свалки.
В 2019 году был выполнен комплекс инженерных изысканий и специализированных исследований на территории свалки, в ходе которых был получен усредненный морфологический и фракционный состав отходов. Особенности строения тела свалки и расположение ее в черте города обусловили необходимость принятия специальных проектных решений.
Много внимания на общественных слушаниях было уделено вопросам оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС). По мнению специалистов, на данный момент основной вклад в загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных вод, растительного и животного мира вносит сама свалка, а источники, задействованные при ее рекультивации, значительного вреда не нанесут. Благодаря эффективной системе газоочистки выбросы метана снизятся на 99% с 28 тыс. т в год до 1,5 т в год.
Биологический этап рекультивации предполагает высадку трав на плодородный грунт и продлится от трёх до пяти лет.
В ходе рекультивации будет проводиться регулярный экологический мониторинг как силами ФГУП «РосРАО», так и общественными экологическими организациями. Об этом ранее достигнута договоренность в ходе консультаций с членами Общественной палаты Челябинской области и другими заинтересованными сторонами.
«Сегодня мы представили более детальную презентацию с учетом интересующих общественность цифр и проектных решений. После проведения общественных слушаний мы направим проектную документацию на Государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора, неотъемлемой частью которой станет протокол сегодняшних слушаний. Далее предстоит прохождение строительной экспертизы, где будет определяться достоверность сметной стоимости. После этого будет возможно проведение самих работ по рекультивации», — отметил первый заместитель гендиректора «РосРАО» Дмитрий Хватков.
Все материалы общественных слушаний будут доступны для ознакомления в Челябинском отделении ФГУП «РосРАО» до 28 июня, после чего протокол слушаний и пакет предложений от населения будут представлены в органы государственной экологической экспертизы для включения в окончательный вариант материалов ОВОС.
Участие в слушаниях приняли представители Росатома, ФГУП «РосРАО», государственных и независимых экологических организаций, правительства Челябинской области, Общественной палаты Южного Урала, администрации района и поселений, здравоохранения и общественных организаций, а также жители Металлургического района. Всего мероприятие собрало более 100 человек.
Работы по рекультивации городской свалки в Челябинске проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». ФГУП «РосРАО» назначено распоряжением правительства РФ единственным их исполнителем.
Как отметил и. о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев, контрольную функцию по проекту выполняет министерство экологии. Комплекс работ предусматривает разработку проектно-сметной документации (с выполнением инженерных изысканий), получение соответствующих государственных экспертиз (экологической и сметно-стоимостной), проведение непосредственно работ по рекультивации городской свалки.
В 2019 году был выполнен комплекс инженерных изысканий и специализированных исследований на территории свалки, в ходе которых был получен усредненный морфологический и фракционный состав отходов. Особенности строения тела свалки и расположение ее в черте города обусловили необходимость принятия специальных проектных решений.
Много внимания на общественных слушаниях было уделено вопросам оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС). По мнению специалистов, на данный момент основной вклад в загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных вод, растительного и животного мира вносит сама свалка, а источники, задействованные при ее рекультивации, значительного вреда не нанесут. Благодаря эффективной системе газоочистки выбросы метана снизятся на 99% с 28 тыс. т в год до 1,5 т в год.
Биологический этап рекультивации предполагает высадку трав на плодородный грунт и продлится от трёх до пяти лет.
В ходе рекультивации будет проводиться регулярный экологический мониторинг как силами ФГУП «РосРАО», так и общественными экологическими организациями. Об этом ранее достигнута договоренность в ходе консультаций с членами Общественной палаты Челябинской области и другими заинтересованными сторонами.
«Сегодня мы представили более детальную презентацию с учетом интересующих общественность цифр и проектных решений. После проведения общественных слушаний мы направим проектную документацию на Государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора, неотъемлемой частью которой станет протокол сегодняшних слушаний. Далее предстоит прохождение строительной экспертизы, где будет определяться достоверность сметной стоимости. После этого будет возможно проведение самих работ по рекультивации», — отметил первый заместитель гендиректора «РосРАО» Дмитрий Хватков.
Все материалы общественных слушаний будут доступны для ознакомления в Челябинском отделении ФГУП «РосРАО» до 28 июня, после чего протокол слушаний и пакет предложений от населения будут представлены в органы государственной экологической экспертизы для включения в окончательный вариант материалов ОВОС.
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