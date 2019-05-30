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В России количество непьющих граждан сократилось до 33%
30 май 2019 (16:43)
УрБК, Москва, 30.05.2019. В России отмечается повышение уровня потребления алкоголя. Только 33% россиян признались, что не пьют спиртное. В 2018 году их было 40%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Выпивают время от времени 67% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. В целом два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 18% респондентов, среди мужчин — 27% (против 10% среди женщин).
Число курильщиков составляет 29%. При этом из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, еще 10% выкуривают несколько сигарет в день, курят раз в месяц только 3%. Никогда не курили 52% респондентов, 19% рассказали, что бросили курить.
Доля граждан, следящих за своим питанием, на сегодняшний день составляет 59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% — выбранную самостоятельно, 39% — в целом стараются есть здоровую пищу.
Выросла доля тех граждан, кто не может следить за своим рационом из-за денежных средств: с 14% до 19%. Каждый пятый (21%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.
Диспансеризацию в текущем году уже прошли 19% граждан, еще 39% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет.
Опрос проводился 28 мая среди 1 тыс. 600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.
Выпивают время от времени 67% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. В целом два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 18% респондентов, среди мужчин — 27% (против 10% среди женщин).
Число курильщиков составляет 29%. При этом из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, еще 10% выкуривают несколько сигарет в день, курят раз в месяц только 3%. Никогда не курили 52% респондентов, 19% рассказали, что бросили курить.
Доля граждан, следящих за своим питанием, на сегодняшний день составляет 59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% — выбранную самостоятельно, 39% — в целом стараются есть здоровую пищу.
Выросла доля тех граждан, кто не может следить за своим рационом из-за денежных средств: с 14% до 19%. Каждый пятый (21%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.
Диспансеризацию в текущем году уже прошли 19% граждан, еще 39% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет.
Опрос проводился 28 мая среди 1 тыс. 600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.
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