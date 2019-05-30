Новости дня

В России количество непьющих граждан сократилось до 33%

УрБК, Москва, 30.05.2019. В России отмечается повышение уровня потребления алкоголя. Только 33% россиян признались, что не пьют спиртное. В 2018 году их было 40%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.



Выпивают время от времени 67% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. В целом два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 18% респондентов, среди мужчин — 27% (против 10% среди женщин).



Число курильщиков составляет 29%. При этом из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, еще 10% выкуривают несколько сигарет в день, курят раз в месяц только 3%. Никогда не курили 52% респондентов, 19% рассказали, что бросили курить.



Доля граждан, следящих за своим питанием, на сегодняшний день составляет 59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% — выбранную самостоятельно, 39% — в целом стараются есть здоровую пищу.



Выросла доля тех граждан, кто не может следить за своим рационом из-за денежных средств: с 14% до 19%. Каждый пятый (21%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.



Диспансеризацию в текущем году уже прошли 19% граждан, еще 39% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет.



Опрос проводился 28 мая среди 1 тыс. 600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:43</span><br /><strong>В России количество непьющих граждан сократилось до 33%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 30.05.2019. В России отмечается повышение уровня потребления алкоголя. Только 33% россиян признались, что не пьют спиртное. В 2018 году их было 40%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087347-v-rossii-kolichestvo-nepyuschih-grazhdan-sokratilos-do-33.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: