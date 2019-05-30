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ЦБ допускает снижение ключевой ставки во II-III квартале 2019 года

УрБК, Москва, 30.05.2019. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме рассказала, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки во II-III квартале 2019 года, передает «Интерфакс».



«Мы считаем возможным вернуться к понижению ставки во II-III квартале», — сказала Э. Набиуллина.



Отметим, что 26 апреля 2019 года принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 14 июня.

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